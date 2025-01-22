Генсек СНГ оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии

Генсек СНГ Лебедев отметил высокую явку на досрочном голосовании в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Лебедев позитивно оценил явку избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии. Он заявил, что в первый день голосования на участки пришли почти 8% избирателей, что является хорошим показателем активности, передает ТАСС.

Он выразил уверенность в высокой активности белорусов и в основной день голосования, который пройдет 26 января. Генсек СНГ добавил, что опросы показывают намерение граждан принять участие в выборах, чтобы поддержать мир и стабильность в стране.

Досрочное голосование будет проходить до 25 января включительно. ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на президентский пост, среди которых действующий президент Александр Лукашенко и председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Лебедев также отметил уверенность в том, что выборы пройдут спокойно. Он подчеркнул, что усилия руководства Белоруссии и ответственных структур позволяют полагать, что никакие провокации не помешают проведению выборов.

Ранее ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента.

Напомним, в декабре ЦИК принял документы Александра Лукашенко для участия в выборах и зарегистрировал его кандидатом в президенты.