В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Генсек СНГ оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии
Генсек СНГ Лебедев отметил высокую явку на досрочном голосовании в Белоруссии
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.
Лебедев позитивно оценил явку избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии. Он заявил, что в первый день голосования на участки пришли почти 8% избирателей, что является хорошим показателем активности, передает ТАСС.
Он выразил уверенность в высокой активности белорусов и в основной день голосования, который пройдет 26 января. Генсек СНГ добавил, что опросы показывают намерение граждан принять участие в выборах, чтобы поддержать мир и стабильность в стране.
Досрочное голосование будет проходить до 25 января включительно. ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на президентский пост, среди которых действующий президент Александр Лукашенко и председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь Олег Гайдукевич.
Лебедев также отметил уверенность в том, что выборы пройдут спокойно. Он подчеркнул, что усилия руководства Белоруссии и ответственных структур позволяют полагать, что никакие провокации не помешают проведению выборов.
Ранее ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента.
Напомним, в декабре ЦИК принял документы Александра Лукашенко для участия в выборах и зарегистрировал его кандидатом в президенты.