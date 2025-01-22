FPV-дрон «Князь Вандал» ВС России уничтожил технику ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский FPV-дрон на оптоволокне под названием «Князь Вандал Новгородский», разработанный в НПЦ «Ушкуйник», успешно поразил боевой автомобиль украинских военных в Курской области, сообщает ТАСС.

Беспилотник был задействован расчетом 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, являющейся частью группировки «Север». На видеозаписи, записанной дроном, видно, как он приближается к транспортному средству и поражает его.

«Князь Вандал Новгородский» был апробирован еще в августе 2024 года во время отражения вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон, благодаря оптоволоконной связи, не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно выполнять разнообразные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, а российский боец с позывным «Буратино» уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы.