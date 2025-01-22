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    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью
    Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    Депутат Госдумы запросил пересмотр дела об убийстве Лермонтова
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 08:50 • Новости дня

    Цены на нефть показали разнонаправленную динамику

    Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику на фоне сохранения рисков на рынке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду показывают разнонаправленную динамику: эксперты оценивают риски, оказывающие влияние на нефтяной рынок.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.36 росла на 0,03% – до 79,31 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,09%, до 75,76 доллара, передает РИА «Новости».

    «Внимание нефтяного рынка переключается с рисков, связанных с санкциями против России, на риски усиления торговой напряженности», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны.

    21 января 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Китай активно работают над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе, заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Путин отметил, что внешнеполитическая связь и совместные усилия России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    По словам российского президента, сотрудничество между двумя странами способствует стабилизации международной обстановки, что имеет особую значимость на фоне текущих глобальных вызовов.

    Как в ходе видеовстречи с Путиным заявил китайский лидер Си Цзиньпин, в 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.

    Си Цзиньпин также объявил о намерении КНР вывести на новый уровень российско-китайские отношения в 2025 году.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию.

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    21 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

    В ходе обсуждения Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежит широкий спектр национальных интересов и совпадение взглядов на международную политику, сообщает ТАСС.

    «Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – отметил Путин.

    Переговоры посвящены обсуждению ключевых вопросов безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте и в мире в целом.

    Оба лидера подтвердили стремление своих стран к укреплению неделимой безопасности на международной арене, что является одной из важнейших задач в их внешнеполитической стратегии.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 22:20 • Новости дня
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус

    Al Watan: Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    По сообщению газеты Al Watan, новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди отметил, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией работы порта.

    Джуди заявил: «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства».

    Контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году и рассчитан на 49 лет. Согласно ему, российская сторона должна была управлять портом и инвестировать более 500 млн долларов в его модернизацию. Однако с приходом новой власти контракт был расторгнут.

    Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии и местом размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ с 1971 года. Россия продолжает переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране на фоне изменений в политической обстановке, вызванных наступлением вооруженной оппозиции и уходом Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, крупнейшие порты Сирии Латакия и Тартус вновь работают в обычном режиме после временной приостановки, а сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе и численности контингента.

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    21 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа, инцидент произошел в понедельник, 20 января.

    Американский гражданин Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану на ужин в чебуречную на Сретенском бульваре, где они купили чебуреки и две бутылки водки, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В процессе ожидания заказа пара сильно напилась и провела в заведении более четырех часов. В ходе разговора тема сместилась на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, после чего Джордан начал кричать о том, что Джо Байден был бы лучшим вариантом.

    При этом Руслана поддерживала избранного президента.

    Оба участника стали раскидывать вещи в заведении. Сотрудники чебуречной не смогли самостоятельно успокоить дебоширов и были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь.

    Прибывшие службы выяснили, что помимо алкоголя пара также употребляла наркотики. В результате Джордана и Руслану доставили в токсикореанимацию с отравлением.

    В августе в российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти. Он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя.

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    21 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием

    На инаугурации Трамп подал вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural

    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гостям инаугурации президента США Дональда Трампа предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.

    На инаугурации Трампа гостям подали игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, оно было предложено к десерту, передает Ura.ru.

    Это вызвало удивление, так как в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Россию или Украину.

    Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии. Название Russian River связано с историей русских поселений в этом регионе. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым, но именно выбор вина стал неожиданностью для многих гостей.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

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    21 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали

    Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/CN/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли.

    В указе сказано, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней завершить все необходимые формальности для официального утверждения новых названий, передает ТАСС.

    После этого данные будут обновлены в Информационной системе географических названий, что позволит использовать новые названия во всех официальных документах страны.

    Аргументируя необходимость переименования, Трамп отметил, что Мексиканский залив является центральным для экономики США, и новое название отражает его значимость.

    Что касается горы Денали, которая в 2015 году была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски, Трамп считает, что возвращение имени Мак-Кинли восстанавливает историческую справедливость и уважение к памяти 25-го президента США.

    Ранее Трамп обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту в ответ на заявление Трампа.

    Переименование Мексиканского залива в Американский рассматривается как самая безобидная из идей Трампа, но с очевидным экспансионистским подтекстом.

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    21 января 2025, 10:53 • Новости дня
    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве

    Уголовное дело о похищениях девушек и вымогательствах в Москве отправлено в суд

    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Завершено расследование дела о похищениях и вымогательстве в Москве, в рамках которого два жителя Подмосковья обвиняются в похищении девяти человек и вымогательстве более 750 тыс. рублей, дело передано в суд, сообщает столичный главк СК.

    По данным следствия, два жителя Подмосковья Владимир Казаченко и Руслан Карпенко, были арестованы Таганским судом Москвы 24 октября 2024 года. Их обвиняют в похищении людей и вымогательстве. Как стало известно, ночью 25 сентября они насильно посадили девушку в автомобиль, требуя более 150 тыс. рублей, после чего высадили ее у станции метро «Марксистская», передает РИА «Новости».

    Казаченко и Карпенко действовали аналогичным образом, похищая еще двух жителей столицы. Впоследствии их жертвами стали еще шесть девушек в сентябре и октябре, что увеличило общее количество потерпевших до девяти. Общая сумма вымогательства, по данным следствия, составила более 750 тыс. рублей. Обвиняемые отказались давать показания, но потерпевшие опознали их на следственных действиях.

    Следственный комитет сообщил, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд. Следствие провело значительное количество следственных и процессуальных действий, которые позволили сформировать обоснованные обвинения по ряду статей, включая похищение человека и вымогательство. Теперь дело передано для судебного разбирательства.

    Ранее Следственный комитет сообщал, что Казаченко и Карпенко насильно сажали девушек в автомобиль, угрожали им физической расправой и возили по Москве, требуя деньги, а после получения желаемого мужчины высаживали потерпевших из машины.

    В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что обвиняемым в похищениях девушек вменяли до восьми эпизодов.

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    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    21 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    @ Павел Цуканов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве подняли флаг над посольством США по указу президента США Дональда Трампа, отменив приспущенное положение, которое установил Джо Байден.

    Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

    Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

    Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Выживший в Охотском море житель Бурятии стал подозреваемым

    Выживший в Охотском море Михаил Пичугин стал подозреваемым в уголовном деле о трагедии

    Выживший в Охотском море житель Бурятии стал подозреваемым
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Бурятии Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев в дрейфе, стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников.

    Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, стал подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, передает ТАСС. Дело было возбуждено после гибели его брата и 15-летнего племянника.

    Адвокат Пичугина Андрей Назаров сообщил, что клиент имеет статус подозреваемого, и в настоящее время проводится проверка в рамках возбужденного дела. Следственные действия проходят в Улан-Удэ, где работают местные следователи. Была создана следственная группа, поскольку все участники и потерпевшие находятся в Бурятии.

    Летом 2024 года Пичугин вместе с братом и племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин на катамаране «Байкат». Их связь с внешним миром пропала 9 августа, и начатые поиски не дали результатов. Лишь 14 октября их лодка была случайно найдена рыболовецким судном «Ангел» в Охотском море. В результате происшествия погибли два человека, но Пичугин остался в живых и был доставлен в Магадан для госпитализации.

    Назаров отметил, что его клиент пока не оправился от случившегося, испытывает психологические трудности, но старается держаться. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке, предназначенной для плавания, не более чем в 5 км от берега. Он дрейфовал два месяца в Охотском море и вернулся из Магаданской области в Бурятию. Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 19:54 • Новости дня
    Маск обидно исказил имя Шольца
    Маск обидно исказил имя Шольца
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский миллиардер Илон Маск жестко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его заявление о недопустимости правых позиций в контексте свободы слова в Европе, исказив его имя в язвительном тоне.

    Шольц отметил, что свобода слова на континенте не должна допускать проявления правых позиций, что вызвало негативную реакцию предпринимателя.

    Маск, известный своими провокационными высказываниями, опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором назвал немецкого политика Олафа Шольца «Oaf Schitz». «Oaf» переводится как «олух, тупица». А исковерканная фамилия канцлера Германии созвучна со словом shit, которое по отношению к человеку переводится как «дрянь».

    Ранее Маск опубликовал лозунг, который ранее использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Коментарии (9)
    21 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самое дорогое игристое вино в списке винодельни Korbel Cellars в долине Русской реки – Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД член Российской и Московской ассоциаций сомелье, винный эксперт Элина Денисова.

    На инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural. 

    «Согласно информации, которую публикуют в СМИ, Дональд Трамп уже во второй раз выбирает определенное вино для своей инаугурации – Korbel Cellars Natural Methode Champenoise Russian River Valley, произведенного в США. Однако нет информации о конкретном винтаже (годе урожая) вина, сопровождавшего событие. А это важно для понимания и описания его дегустационных характеристик», – говорит Денисова.

    Если рассматривать саму винодельню, используемые сорта винограда и методы винификации (производства вина), продолжает специалист, известно, что винодельня Korbel Cellars в долине Русской реки в округе Сонома в Калифорнии основана в 1882 году тремя братьями Корбел, иммигрантами из тогдашней Богемии (Чехии), которая, в свою очередь, известна прежде всего своими игристыми винами по «традиционной» («шампанской») технологии. Винодельня культивирует такие международные сорта винограда, как Шардоне, Пино Нуар, Совиньон Блан и Каберне Совиньон. Игристые вина и на сегодняшний день являются главным направлением деятельности винодельни, однако там производятся также и тихие вина. Кроме того, отмечает собеседница, Korbel также производит бренди.

    В 1954-м винодельня была куплена Адольфом Хеком, и к 1984 году она перешла во владение сына Адольфа – Гари. Под управлением Хека годовой объем производства увеличился со 150 000 ящиков до 1,3 миллиона, и к 2011 году Korbel стал 12-м по величине производителем в США. Korbel Champagne Cellars также основали Russian River Brewing Company – предприятие по производству пива, хотя сегодня они больше не владеют ею.

    «Самое дорогое игристое вино в списке этой винодельни, отмеченное многочисленными наградами, и самое популярное в ее линейке – игристое вино Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар, 12–12,5% алкоголя. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков, весьма традиционными для шампанского в его классическом, французском, смысле. Идеальными рекомендуемыми гастрономическими сочетаниями к винам подобного стиля считаются морепродукты – моллюски, крабы, лобстеры. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа», – предполагает сомелье.

    Также эксперт обращает внимание на то, что сын Трампа, Эрик, владеющий винодельней Trump Winery, выпустил специально к знаковому событию своего отца лимитированное игристое вино – Presidential Reserve Inaugural Edition, однако инаугурацию сопровождало вино другой винодельни, а не семейной.

    Русская река (Russian River) в Калифорнии (впадает в Тихий океан неподалеку от Сан-Франциско) получила свое название в XIX веке во время освоения Калифорнии первопроходцами из России. Они обосновали тут крепость, которая ныне носит название Форт-Росс. А реку с индейским названием Ашокауна переименовали в Славянку. После продажи земель американцам река стала называться Русской.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего можно ожидать от нового главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в первый год президентского срока.

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    21 января 2025, 10:28 • Новости дня
    Студент из Петербурга открыл ресторан с «подставными» спутницами

    Арестован студент, открывший в Петербурге ресторан с «подставными» девушками

    Студент из Петербурга открыл ресторан с «подставными» спутницами
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге раскрыта мошенническая схема в ресторане, где клиенты платили за «подставных» спутниц, выдававших себя за девушек из высшего общества, организатор задержан, сообщили в региональном главке МВД.

    В Петербурге арестован студент, организовавший мошенническую схему в ресторане на проспекте Добролюбова. Молодой человек вместе с соучредителем открыл заведение, где привлекал клиентов через «подставных» спутниц. Девушки знакомились с клиентами через мессенджеры и представлялись состоятельными особами, передает РИА «Новости».

    В задачи девушек входило сделать заказ минимум на 12 тыс. рублей, который оплачивали обманутые клиенты. Вычислено, что в среднем «подставная» спутница получала 15% от суммы, потраченной клиентом.

    Оперативники уголовного розыска установили, что 20-летний организатор, имеющий иностранное гражданство, самостоятельно подбирал девушек для участия в преступной схеме. Он был задержан в своем ресторане и помещен под стражу.

    Полиция также допросила четырех девушек, участвовавших в схеме, как свидетелей. В ходе расследования выявлено как минимум шесть дополнительных случаев обмана клиентов на суммы от 30 до 105 тыс. рублей. Потерпевшие подают заявления для возбуждения уголовных дел.

    Ранее полиция выявила сеть ночных баров в Петербурге, где подставные спутницы заставляли заплатить клиентов по завышенным счетам около 10,5 млн рублей, и возбуждены уголовные дела.

    До этого в Москве были разоблачены две банды, грабившие мужчин в ресторанах после интернет-знакомств.

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