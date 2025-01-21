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В Приморье нашли застреленного амурского тигра
Мертвого амурского тигра с огнестрельными ранами нашли под Приморьем
В охотничьих угодьях Приморского края обнаружен мертвый амурский тигр с огнестрельными ранами, что вызвало проведение доследственной проверки.
В охотничьих угодьях в районе села Минеральное Приморского края был найден мертвый амурский тигр, сообщает РИА «Новости».
По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, обнаруженный тигр был самцом и, по предварительной версии, погиб насильственной смертью от огнестрельных ран.
Тело тигра находилось более чем в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Арамилев уточнил, что, согласно предварительным данным, тигр, получив ранения, еще некоторое время передвигался. В связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку и назначены необходимые экспертизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье после нападения на рыбака амурского тигра установили ловушки для его поимки. Ранее на дороге в Приморье автомобиль сбил тигра, что вызвало широкий резонанс. Также сообщалось, что в Приморье краснокнижного тигра убили и расчленили, что привело к серьезным последствиям для виновных.