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    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

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    21 января 2025, 09:55 • Новости дня

    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ

    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области был нанесен удар, где, по данным подполья, ВСУ могли планировать серьезную ротацию или попытку прорыва. После удара в направлении Апостолово и Никополя отправились многочисленные машины скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Между тем украинские власти также сообщили о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате атаки. Компания «Украинские железные дороги» заявила о разрушении зданий и подвижного состава. Украинский телеканал «Общественное» ранее в тот же день передал информацию о взрывах в Днепропетровске.

    Ранее подполье сообщило об ударах по Богодухову в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, что вызвало детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Также в Одесской области был нанесен удар по румынским наемникам.

    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    21 января 2025, 08:15 • Новости дня
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для полного освобождения ЛНР необходимо выбить ВСУ из населенных пунктов в трех муниципальных округах, где сейчас идут активные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    До полного освобождения Луганской народной республики (ЛНР) необходимо выбить вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких ключевых населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, войскам предстоит освободить Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить украинские силы из Белогоровки в Лисичанском округе.

    Марочко отметил, что за эти населенные пункты уже ведутся активные бои. Эксперт также указал на текущие военные действия в кременских лесах, где продолжаются интенсивные боестолкновения между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные создали огневой мешок для вооруженных сил Украины в окрестностях Новоегоровки в ЛНР, ранее российские войска продвинулись у этого населенного пункта, а также выбили украинские силы со стратегической высоты в регионе.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    21 января 2025, 02:26 • Новости дня
    В Курской области нашли тела гражданских с пулевыми и осколочными ранениями

    Минобороны сообщило о телах гражданских лиц с пулевыми и осколочными ранениями в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    В Курской области, в селе Русское Поречное, освобожденном от украинских военных, обнаружены тела гражданских с признаками насильственной смерти, передает РИА «Новости». Отмечается, что тела были найдены в подвалах домов, у всех жертв зафиксированы пулевые и осколочные ранения.

    Как отметил боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.

    «Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», – сказал он.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    21 января 2025, 07:37 • Новости дня
    Российские силы захватили Зеленый Гай в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска установили контроль над Зеленым Гаем в Харьковской области, вследствие чего украинские силы были вынуждены отступить ночью, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие захватили населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что после продолжительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий, силы РФ смогли улучшить тактическое положение своих войск в данном районе, взяв его под полный огневой контроль.

    Эксперт добавил, что украинские солдаты, оставшиеся в Зеленом Гае, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, ночью покинули свои позиции и отступили в направлении Боровской Андреевки.

    Ранее сообщалось, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов на Харьковском направлении. По словам главы российской региональной администрации Виталия Ганчева, особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских войск.

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    21 января 2025, 03:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары в Смоленской области

    Падение обломков дронов в Смоленской области привело к пожарам и повреждениям

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области зафиксированы возгорания крыш и повреждения окон из-за падения обломков украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Как отметил Анохин в Telegram, в результате падения БПЛА на земле и на крышах некоторых зданий возникли пожары. Также были повреждены окна жилых домов, добавил он.

    На местах происшествий работают оперативные службы, занимающиеся устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей. По словам Анохина, все необходимые меры по ликвидации последствий приняты.

    Ранее сообщалось, что падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области.


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    21 января 2025, 05:36 • Новости дня
    Спецслужбы ДНР задержали украинского шпиона в Мариуполе

    Спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Максим Попов

    Контрразведчики ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки, передает УФСБ, пояснив, что задержанный собирал данные о российских войсках.

    Спецслужбы ДНР задержали шпиона ГУР Минобороны Украины в Мариуполе, передает ТАСС. Как сообщили в региональном УФСБ, задержанный подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу украинских властей.

    В сообщении отмечается, что мужчина начал сбор информации о дислокации российских сил еще до получения гражданства РФ. После того как он получил российский паспорт, он продолжал передавать данные о местонахождении и передвижении российских войск по заданию украинской разведки.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж».

    До этого стало известно, что в Севастополе задержан местный житель, подозреваемый в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    20 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил о жертвах украинской атаки в ДНР

    В ДНР погиб человек и пострадал 21 житель после атак БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    В результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР один человек погиб и 21 пострадал, сообщил глава региона Денис Пушилин, уточнив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

    По словам Пушилина, житель поселка Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа погиб после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, что обстрел украинскими войсками Макеевки и Волновахи ракетами HIMARS повредил школу, больницу и семь многоквартирных жилых домов. В Горловке были повреждены техникум и школа искусств.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS, ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА», – отметил глава ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил, что восемь сотрудников «Донбассгаза» пострадали в результате атаки ударного дрона ВСУ на трассе Светлодарск – Новолуганск. В Горловке обстрел ВСУ ранил 11 человек, а позже еще два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. До этого в Горловке при атаке украинского дрона пострадали 10 спасателей МЧС.

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    20 января 2025, 14:12 • Новости дня
    На Украине сообщили о хаосе в управлении на красноармейском направлении

    СМИ: Командование ВСУ потеряло контроль на красноармейском направлении ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование Вооруженных сил Украины столкнулось с проблемами управления войсками на красноармейском направлении, что приводит к потерям и дезертирству, сообщает издание «Украинская правда».

    В течение почти года на красноармейском направлении ВСУ сохраняется хаос в управлении частями и подразделениями. Проблемы в управлении приводят к истощению бригад, отсутствию подкреплений и серьезным потерям как в личном составе, так и в технике, пишет ТАСС.

    Серьезной проблемой также стало дезертирство, что значительно ослабляет позиции украинских сил. Командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов сообщил, что связь с некоторыми позициями отсутствует из-за отсутствия раций или их недостаточного количества. На одной из позиций связь осуществляется только через мобильный интернет, что также создает сложности в координации действий.

    Напомним, как отметил бывший президент Петр Порошенко, обстановка для украинских вооруженных сил остается сложной, особенно на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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