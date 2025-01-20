Tекст: Дмитрий Зубарев

Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.