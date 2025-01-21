Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Российские войска вытеснили ВСУ на западные окраины Двуречной
Российские войска вытеснили ВСУ на западные окраины Двуречной Харьковской области
Российские войска продвинулись на юге и севере Двуречной, вклинившись в оборону ВСУ более чем на километр, что вызвало панику среди украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, в результате активных действий ВС России в районе Двуречной были уничтожены украинские позиции, а противник отступил, передает ТАСС.
Марочко также отметил, что расширение двуреченского плацдарма вызвало панику среди украинских солдат. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ отмечены случаи саботажа приказов командования и дезертирства. По его словам, российские войска продвинулись на юге и севере Двуречной, вклинившись в оборону украинских войск более чем на километр.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские войска пытались отрезать часть российских подразделений от основных сил, зайдя в тыл под Двуречной, но потерпели неудачу и потеряли взвод хорошо обученных штурмовиков. ВС России расширили плацдарм на юге Двуречной Харьковской области до 5 км и углубились в оборону ВСУ на 1,5 км