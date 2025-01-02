В Приднестровье остановили все предприятия из-за энергокризиса

Tекст: Ольга Иванова

В Приднестровье все промышленные предприятия остановили свою работу из-за острого дефицита энергоресурсов, сообщает РИА «Новости». Первый заместитель председателя правительства и министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что остановились все промышленные предприятия, кроме тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона.

Оболоник подчеркнул: «Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья». По его словам, для остальных предприятий нет энергетического ресурса.

Пока предпринимаются все усилия для обеспечения отгрузки готовой продукции со складов, чтобы поддержать денежный поток. Оболоник отметил, что ситуация будет оцениваться отдельно после 5 января, когда нагрузка на бытовой сектор достигнет своего пика. Это может позволить перераспределить энергоресурсы для поддержания промышленных предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.