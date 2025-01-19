  • Новость часаTikTok решил возобновить работу в США после гарантий Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Командующий ВСУ признал нехватку резервов
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    19 января 2025, 21:55 • Новости дня

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    19 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки

    Стоимость криптовалюты Трампа выросла в четыре раза, объем торгов превысил 10 млрд долларов

    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.

    Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP в течение первых суток после появления на криптобиржах показала феноменальный рост, пишет РИА «Новости». Стартовая цена за единицу составляла семь долларов, но в течение дня котировки достигали 34,5 доллара. Позднее курс стабилизировался у отметки 28 долларов.

    По данным агрегатора CoinMarketCap, объем торгов этой криптовалютой составил почти 10,5 млрд долларов. Экономисты прогнозируют, что Трамп может предоставить биткоину безграничную свободу, возможно, даже включив его в госрезервы и используя для погашения госдолга США.

    Трамп активно поддерживает цифровые валюты. Еще до выборов он обещал сделать США «мировой столицей» криптовалют, а в июле анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы. После его победы стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 108 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового мемкоина, что породило сомнения в подлинности его сообщений в соцсетях.

    Коментарии (21)
    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

    Коментарии (9)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, сообщают источники в окружении избранного президента США.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

    Коментарии (17)
    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

    Коментарии (7)
    19 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Россией, чтобы противостоять общим врагам и сохранить права обоих государств.

    Пезешкиан не исключил возможность налаживания военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия должны развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, чтобы противостоять врагам, передает ТАСС.

    Он отметил, что у врагов не должно быть иллюзий, что с Ираном и Россией можно легко справиться. Президент Ирана также подчеркнул важность предотвращения разногласий между Москвой и Тегераном, которые могут использовать недружественные страны. «Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти», – добавил он.

    Иранский лидер обратил внимание на санкции, введенные против России и Ирана, указывая, что эти меры направлены на то, чтобы ослабить их позиции в международной политике. Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия не должны позволять западным странам злоупотреблять возможными разногласиями между ними и должны сохранять взаимное уважение и защиту прав друг друга.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

    Коментарии (10)
    19 января 2025, 11:32 • Новости дня
    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского

    Вице-спикер парламента Словакии сообщил об ущербе ЕС в 70 млрд евро из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил негативное отношение к действиям Владимира Зеленского, которые могут привести к потерям в 70 млрд евро для Европы.

    Депутат словацкого парламента, вице-спикер Тибор Гашпар, выразил обеспокоенность действиями президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС. В интервью агентству Гашпар заявил, что остановка транзита газа из России через Украину может нанести значительный ущерб как Словакии, так и всей Европе. По его словам, потери могут достигать 70 миллиардов евро.

    Тибор Гашпар отметил, что украинский лидер не осознает всех последствий своих решений, сравнивая его действия с принятием решений «как будто после пробуждения рано утром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в 2025 году увеличил закупки российского сжиженного природного газа до рекордных объемов, в то время как в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что Украина не возобновит транзит российского газа, а агентство Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе этой зимой.

    Коментарии (4)
    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

    Коментарии (2)
    19 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 известных лиц, включая политиков и деятелей культуры, а также лишил их государственных наград.

    Отмечается, что среди фигурантов списка значатся депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин, а также известный балетмейстер Вадим Писарев, передает РИА «Новости».

    В указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса, говорится: «Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению». В приложении содержится список из 18 человек, против которых введены санкции.

    Помимо Шуфрича, в перечень вошли руководитель парламентской группы украинской партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко. Также фигурантами указа стали народный артист Украинской ССР и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло и украинская журналистка Светлана Крюкова.

    Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 01:10 • Новости дня
    У Главного храма ВС России в Кубинке началось празднование Крещения

    У Главного храма ВС РФ в Кубинке прошли мероприятия в честь Крещения Господня

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковной Кубинке у Главного храма Вооруженных сил РФ начались торжественные мероприятия по случаю Крещения, в которых приняли участие военнослужащие и жители Москвы и Подмосковья.

    Как передает РИА «Новости», торжественные мероприятия, связанные с празднованием Крещения Господня, стартовали у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Крещенский молебен был проведен ключарем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиереем Александром Солдатенковым, а также его сослуживцами и военным духовенством.

    После молебна у Южных ворот храма состоялось освящение купелей. В мероприятиях участвовали военнослужащие Московского гарнизона, их семьи, а также жители столицы и Подмосковья. Для окунания в освященные купели было организовано тринадцать мест, где одновременно могли погружаться четырнадцать человек.

    Кроме того, возле купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева, а также пункт с горячим чаем. Купели будут открыты до конца дня 19 января, предоставляя возможность всем желающим окунуться в святую воду.

    Также в 09.00 мск в храме начнется праздничная Божественная литургия, которую проведет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По окончании литургии состоится Великое освящение воды, которую можно будет набрать всем желающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко). Более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний в России, ожидается, что их посетят свыше миллиона человек.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.

    До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.

    Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп собрал рекордные 150 млн долларов на инаугурацию

    Инаугурационный комитет Трампа привлек более 150 млн долларов на церемонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google.

    Газета Washington Post сообщила, что инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал более 150 млн долларов с начала ноября. Эти средства были привлечены после его победы на выборах 2024 года.

    Среди крупных доноров значатся такие компании, как Microsoft, Google, Meta, Uber, Boeing и Lockheed Martin, пожертвовавшие два млн долларов каждая. Окончательная сумма пожертвований станет известна спустя 90 дней после инаугурации, после подачи отчета в Федеральную избирательную комиссию.

    Некоторые доноры, как сообщается, решили не посещать инаугурацию, так как находятся «в списке ожидания» на мероприятие. В сравнении с предыдущими инаугурациями, нынешний сбор средств превзошел показатели 2017 года, когда комитет Трампа собрал около 107 млн долларов. Комитет Байдена в 2021 году привлек около 62 млн долларов.

    Газета отметила, что более 60% из 40 доноров, публично объявивших о своих взносах, впервые поддержали инаугурацию Трампа. В свою очередь, комитет Байдена получил 12 пожертвований на сумму не менее 1 млн долларов, тогда как в 2017 году Трамп привлек несколько десятков таких пожертвований.

    Ожидается, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего он займет пост 47-го президента США, вернувшись в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане, из-за холодов. Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 00:13 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли ДНР 18 раз за сутки

    Украинские войска выпустили 56 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территорию ДНР было выпущено 56 боеприпасов, в результате чего пострадали мирные жители.

    Украинские войска в течение последних суток восемнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего, по данным управления, было выпущено 56 боеприпасов. Обстрелы произошли на горловском направлении, что привело к ранениям трех мирных жителей.

    В сообщении управления говорится, что было зафиксировано восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. «Восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины на горловском направлении», – уточняется в сообщении.

    Накануне украинские войска также обстреляли территорию ДНР, однако было зафиксировано только восемь обстрелов, что демонстрирует значительное увеличение интенсивности атак за последние сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были раны пять мирных жителей. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, но обошлось без пострадавших. Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, как сообщило российское министерство обороны.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 22:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами

    ВСУ обстреляли ДНР более 10 раз с использованием кассетных боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.

    Украинские войска в течение суток осуществили более 10 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, включая кассетные боеприпасы.

    В своем телеграм-канале Пушилин заявил: «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, в том числе кассетного типа».

    В ходе обстрелов в Никитовском районе Горловки пострадали три мирных жителя. Мужчины 1990, 1980 и 1949 годов рождения получили ранения. Также было зафиксировано повреждение трех жилых домов, котельной, линии электропередачи и газопровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, об этом сообщило Министерство обороны России. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, однако обошлось без пострадавших.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 16:26 • Новости дня
    Трамп призвал спасти TikTok после прекращения работы в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп призвал спасти TikTok после того, как пользователи узнали о прекращении его работы в США с 19 января.

    «Спасите TikTok!» – призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 08:30 • Новости дня
    TikTok исчез из App Store в США на фоне запрета

    Приложение TikTok стало недоступно в США

    Приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США, а также исчезло из App Store после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети.

    Приложение TikTok стало недоступным для пользователей в США и исчезло из App Store, сообщает РИА «Новости». Это произошло после уведомлений, которые пользователи начали получать в приложении. В уведомлениях говорилось о прекращении работы TikTok на территории США с 19 января из-за принятого закона, запрещающего деятельность компании.

    На сайте Downdetector, отслеживающем сбои интернет-ресурсов, более 8200 пользователей из США жалуются на проблемы с подключением к серверу TikTok. Верховный суд США отказал TikTok в просьбе приостановить введение запрета на работу социальной сети. TikTok заявлял, что это нарушает свободу слова согласно конституции.

    Президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, вероятно, будет принимать окончательное решение по этому вопросу. Белый дом сообщил, что судьба TikTok в США должна быть решена новой администрацией. Однако Трамп уже заявил CNN, что сам намерен принять решение по поводу социальной сети.

    Ранее Трамп заявил о намерении подписать указ об отсрочке запрета TikTok в США на 90 дней.


    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп назвал условие для снятия запрета с TikTok в США
    Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа
    Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............