Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT
Костин заявил о необходимости покончить с системой SWIFT из-за утечки данных
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от системы SWIFT, так как она представляет собой прямую утечку информации к недругам России, и предложил заменить ее на технологически простые и административно регулируемые решения.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что систему SWIFT необходимо «убить» и прекратить с ней работу. Как передает РИА «Новости», Костин объяснил свою позицию тем, что SWIFT представляет собой прямую утечку информации к недругам России. Он также подчеркнул, что решение отказаться от использования этой системы является простым и требует лишь административных действий и некоторых технологических решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, центральные банки стран БРИКС заняты разработкой системы обмена финансовой информацией, которая станет аналогом SWIFT.