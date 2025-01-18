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    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    18 января 2025, 12:05 • Новости дня

    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились

    Генерал-майор ФРГ отметил рост запасов оружия и военной техники у России

    Tекст: Евгения Караваева

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну.

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, признал, что запасы на российских оружейных складах увеличиваются, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    Фройдинг отметил рост числа танков, боеприпасов, ракет и беспилотников у российской армии. Он добавил: «Производство растет, запасы на складах растут». При этом генерал-майор подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия планирует агрессию, однако отметил, что Москва «явно создает предпосылки для этого».

    Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в силовых кругах, сообщает, что Россия, несмотря на кадровые и материальные потери на Украине, во многом компенсирует их и наращивает резервы на определенных направлениях.

    Помимо этого председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП) также признала наличие «впечатляющей численности войск и разнообразной мощной техники» у России.

    Украинские военные начальники продолжают оценивать оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином сообщил о «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Стармер объявил о переговорах Британии и Польши по оборонному соглашению

    Британия и Польша начали переговоры о двустороннем соглашении в сфере обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания и Польша начали переговоры о новом соглашении в области безопасности и обороны, которое должно охватывать все аспекты угроз.

    Великобритания и Польша начали переговоры о заключении нового соглашения в сфере безопасности и обороны, передает ТАСС. Глава британского правительства Кир Стармер объявил об этом на пресс-конференции в Варшаве, совместно с польским премьером Дональдом Туском.

    Стармер заявил: «Я рад объявить, что сегодня мы договорились начать переговоры о заключении между Великобританией и Польшей нового двустороннего соглашения в сфере обороны и безопасности, которое будет затрагивать все аспекты угроз, с которыми мы сталкиваемся, и оговаривать шаги, необходимые для того, чтобы им противостоять». Он подчеркнул, что в числе прочего будет укреплено сотрудничество между предприятиями военно-промышленного комплекса двух стран.

    За последние три года Великобритания заключила с польскими предприятиями оборонные контракты на сумму 8 млрд фунтов стерлингов. Стармер также упомянул об открытии в Бристоле офиса для оснащения польских вооруженных сил системами ПВО нового поколения стоимостью 4 млрд фунтов.

    Британский премьер подчеркнул намерения Лондона и Варшавы укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией, что станет еще одним важным аспектом будущего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через создание военных баз и поддержку вооружений, Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину и обучать украинцев в Сандхерсте, а депутат Александр Дубинский выразил мнение о беспомощности западных миротворцев на Украине.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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    18 января 2025, 00:55 • Новости дня
    ВСУ нанесли восемь ударов по ДНР за сутки

    В ходе обстрелов ВСУ по ДНР пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были ранены пять мирных жителей, сообщает администрация главы и правительства ДНР.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Атаки привели к ранениям пяти мирных жителей. Данная информация была предоставлена управлением по документированию военных преступлений Украины, функционирующим при администрации главы и правительства ДНР.

    Сообщается, что удары были сосредоточены на горловском направлении. Украинские подразделения выпустили в общей сложности 11 снарядов по территории республики. При этом отмечается, что обстрелы привели к значительным разрушениям инфраструктуры в атакуемых районах, однако подробности о материальных потерях пока не раскрываются.

    Ранее представители ДНР неоднократно заявляли о наращивании интенсивности обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что создает серьезные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства Джо Байдена; в ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, но все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году, по данным Минобороны, было сбито 1896 дронов.

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    17 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Ростех заявил о возможностях РСЗО «Торнадо-С» поражать несколько целей

    Ростех сообщил о возможности «Торнадо-С» поражать удаленные цели одним залпом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом благодаря применению управляемых снарядов и автоматизированной системе управления огнем.

    По информации из госкорпорации «Ростех», российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» оснащены автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска. Это позволяет оперативно принимать и обрабатывать данные о цели, корректировать их и разводить снаряды по различным объектам, передает ТАСС.

    При использовании управляемых реактивных снарядов, «Торнадо-С» может поражать с высокой точностью несколько целей, разнесенных по дальности и направлению, одним залпом пусковой установки. Как сообщили в Ростехе, комплекс способен накрыть площадь в 12 футбольных полей за один залп, и его характеристики постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что скорость работы системы «Торнадо-С» не позволяет противнику оперативно реагировать на ее огневую мощь, не дает времени опомниться и прийти в себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо». В приграничном районе Курской области российские войска поразили колонну украинской военной техники с использованием «Торнадо-С». Также сообщалось, что «Торнадо» является российской реактивной системой залпового огня.

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    18 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской области

    В Тульской области силами ПВО и РЭБ уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Тульской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА», – написал Миляев. Он также добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, однако ситуация находится под контролем властей.

    Силы ПВО и РЭБ продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные угрозы от беспилотников. Губернатор подчеркнул, что жители региона могут быть уверены в безопасности, несмотря на сохраняющиеся риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, один из которых упал на нежилое строение, при этом пострадавших не было. Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения. Российские силы противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью, избежав жертв и разрушений.

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    18 января 2025, 04:32 • Новости дня
    Пожар на западе Японии после военных стрельб не удалось потушить за двое суток

    В Японии вторые сутки продолжается пожар из-за возможных военных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные в Японии уже второй день борются с крупным пожаром на западе страны, где огонь охватил горно-лесной массив в префектуре Хиросима, вероятно из-за военных учений с взрывчатыми материалами.

    Пожар на западе Японии не удается потушить уже вторые сутки, сообщает ТАСС. Возгорание произошло в горно-лесном массиве близ города Этадзима в префектуре Хиросима. На кадрах, показанных общественным телевидением, видно масштабное задымление. Информации о пострадавших на данный момент нет.

    Эвакуация постояльцев дома престарелых, расположенного рядом с фронтом огня, была проведена в пятницу. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за учебных стрельб Сил самообороны Японии, в ходе которых использовались взрывчатые материалы, включая динамит.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств возникновения пожара. Власти пытаются выяснить, как именно началось возгорание и связаны ли учения с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии погибли 27 человек, еще 18 остаются пропавшими без вести сообщалось. Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. На крупнейшей литиевой аккумуляторной электростанции в Мосс-Лендинге в Калифорнии вспыхнул пожар, что привело к эвакуации восьми близлежащих районов.


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    18 января 2025, 04:46 • Новости дня
    Пенс призвал США продолжить поддержку Тайваня

    Экс-вице-президента США Майкл Пенс призвал администрацию Трампа оказывать помощь и поддержку Тайваню

    Tекст: Денис Тельманов

    Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами.

    Как пишет ТАСС, бывший вице-президент США Майкл Пенс обратился к новой администрации Дональда Трампа с призывом продолжать поддержку Тайваня. Пенс подчеркнул важность предоставления острову средств для самообороны в ходе своего визита в Тайбэй, где его принял лидер Тайваня Лай Циндэ.

    Пенс отметил, что Тайвань и США поддерживают крепкую дружбу, основанную на общих ценностях свободы и прав человека. Он выразил уверенность, что Америка не оставит своих союзников в этом регионе. В своей речи на образовательном форуме в Тайбэе он также призвал свободолюбивые страны подтвердить свою приверженность защите Тайваня.

    Бывший вице-президент США отметил, что восприятие Китая Вашингтоном изменилось, однако подчеркнул неизменное уважение и поддержку народа Тайваня со стороны американцев. Он считает, что такие отношения выходят за рамки географических и культурных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставных офицеров на Тайване обвинили в том, что они создавали «отряды убийц» и шпионские сети для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах, об этом сообщается в статье.

    Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel, как стало известно из материалов Bloomberg.

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, в ходе которого обсуждались вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы.

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    18 января 2025, 05:30 • Новости дня
    Российские войска продвинулись у Новоегоровки в ЛНР

    ВСУ препятствуют окружению у Новоегоровки после продвижения российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие добились небольшого продвижения у населенного пункта Новоегоровка в ЛНР, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ, пытающихся избежать сложной ситуации.

    Российские войска добились успеха в продвижении у населенного пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются не допустить окружения своих сил в этом районе, так как это поставит их в трудное положение. По его словам, украинские войска уже ощущают огневую мощь российской артиллерии и авиации в этом районе.

    Андрей Марочко отметил, что бои в районе Новоегоровки продолжаются, и происходит активная фаза боевых действий. Он также сообщил, что Киев направил в Новоегоровку боевиков батальона «Азов», которые принуждают солдат ВСУ воевать, удерживая их «под дулом автомата».

    Ранее, 5 января, Марочко сообщал, что российским войскам осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР, включая Новоегоровку. Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 года националистический полк «Азов» признан террористической организацией, и его деятельность запрещена на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту.

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева.

    Крымские десантники из Феодосии при поддержке артиллерии и БПЛА освободили населенные пункты Леонидово и Александрия, улучшив положение по переднему краю в Суджанском районе.

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    18 января 2025, 07:14 • Новости дня
    Возгорание на складе ГСМ в Тульской области потушено

    Специалисты ликвидировали пожар после атаки беспилотников на Тульскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области было ликвидировано возгорание емкости с горюче-смазочными материалами после атаки беспилотников со стороны Украины, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, в Тульской области произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий, которое удалось ликвидировать. Губернатор региона Дмитрий Миляев отметил, что лично осмотрел территорию падения обломков беспилотника и проверил ход работ по тушению.

    Миляев сообщил: «Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет». Подразделения МЧС продолжают проливку емкости для предотвращения повторного возгорания.

    По словам губернатора, Тульская область подверглась атаке беспилотников со стороны Украины в ночь на 18 января. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы региона уничтожили пять беспилотников. В настоящий момент режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, и продолжаются меры по обеспечению безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южно-Сахалинске при тушении пожара в мебельном цеху было обнаружено тело мужчины, а площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении, помощь врачей не потребовалась, сообщили в МЧС Казахстана. В результате пожара, охватившего здание военного госпиталя в Туле, произошло частичное обрушение кровли, огонь распространился на второй и третий этажи.

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