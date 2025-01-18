Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились

Генерал-майор ФРГ отметил рост запасов оружия и военной техники у России

Tекст: Евгения Караваева

Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, признал, что запасы на российских оружейных складах увеличиваются, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Фройдинг отметил рост числа танков, боеприпасов, ракет и беспилотников у российской армии. Он добавил: «Производство растет, запасы на складах растут». При этом генерал-майор подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия планирует агрессию, однако отметил, что Москва «явно создает предпосылки для этого».

Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в силовых кругах, сообщает, что Россия, несмотря на кадровые и материальные потери на Украине, во многом компенсирует их и наращивает резервы на определенных направлениях.

Помимо этого председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП) также признала наличие «впечатляющей численности войск и разнообразной мощной техники» у России.

Украинские военные начальники продолжают оценивать оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином сообщил о «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.