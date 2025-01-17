Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Путин: Будущее Сирии должны решать сами сирийцы
Путин заявил, что Россия выступает за урегулирование в Сирии
Президент России Владимир Путин считает, что только сирийцы имеют право определять будущее своей страны, что должно происходить через инклюзивный диалог.
Это заявление он сделал после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает ТАСС.
Путин также заявил о продолжении усилий России в вопросах урегулирования ситуации в Сирии. Он отметил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку Сирии, акцентируя внимание на уважении ее суверенитета и территориальной целостности. По словам главы государства, Россия привержена комплексному подходу к решению сирийского кризиса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Сирии были во многом обусловлены искушением властей не менять существующий статус-кво и торможением политического процесса.
Курдские «Силы демократической Сирии» и временное сирийское правительство объединились против планов разделения Сирии, подчеркнув важность ее территориальной целостности и единства.
При этом Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах.