Путин заявил, что Россия выступает за урегулирование в Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Это заявление он сделал после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает ТАСС.

Путин также заявил о продолжении усилий России в вопросах урегулирования ситуации в Сирии. Он отметил, что Россия будет продолжать оказывать поддержку Сирии, акцентируя внимание на уважении ее суверенитета и территориальной целостности. По словам главы государства, Россия привержена комплексному подходу к решению сирийского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Сирии были во многом обусловлены искушением властей не менять существующий статус-кво и торможением политического процесса.

Курдские «Силы демократической Сирии» и временное сирийское правительство объединились против планов разделения Сирии, подчеркнув важность ее территориальной целостности и единства.

При этом Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах.