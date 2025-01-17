ЕС захотел сохранить санкции против России с помощью короля Бельгии

FT: ЕС обсудил использование указа короля Бельгии для сохранения санкций против России

Tекст: Елизавета Шишкова

ЕС каждые полгода обновляет санкции, но нынешняя ситуация может осложниться, поскольку Венгрия не определилась с позицией и выступает за консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу, передает РБК.

В связи с этим, ЕС рассматривает запасной план, предусматривающий использование указа бельгийского короля Филиппа военного времени 1944 года, который дает ему право блокировать передачу активов из Бельгии. Этот механизм позволит сохранить замороженными российские государственные активы, оцениваемые в 190 млрд евро, хранящиеся в центральном депозитарии Euroclear в Бельгии.

Официальные лица ЕС продолжают убеждать венгерского премьер-министра Виктора Орбана продлить санкции. Если этого не удастся добиться, активы могут быть переведены в Россию.

Дворец короля Бельгии отказался комментировать обращение с таким предложением, а Euroclear и МИД Бельгии воздержались от комментариев, отмечая лишь, что делают все возможное для достижения соглашения о продлении санкций.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений.

Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.