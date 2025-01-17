YouTube столкнулся с блокировками и штрафами в России из-за отказа удалять контент

YouTube в последние годы столкнулся с серьезными проблемами в России, платформа начала активно блокировать каналы российских СМИ и блогеров с 2020 года. Это привело к массовой цензуре и последующим санкциям.

По информации ТАСС, YouTube отказался от удаления противоправных материалов по требованиям Роскомнадзора, что также вызвало негативные последствия. В ответ на это Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 200 аккаунтам к июлю 2024 года.

Крупные штрафы были наложены на владельца YouTube, компанию Google, общая сумма которых составила почти 33 млрд рублей. В октябре 2024 года компании также были предъявлены требования на астрономическую сумму от 17 российских телеканалов.

По данным РБК, президент России Владимир Путин в декабре 2024 года отметил, что неполадки в работе YouTube в России связаны с проблемами Google и западными санкциями. Он подчеркнул необходимость соблюдения российским законодательством.

Эксперт Общественного совета при Минцифры Рифат Сабитов подчеркнул, что YouTube сам себе навредил, игнорируя интересы пользователей и российские законы. Он отметил, что российские видеохостинги активно развиваются и предлагают качественный контент, что привлекает все больше пользователей.