Байден смягчил приговоры 2,5 тыс. осужденных за наркотики

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден принял решение смягчить приговоры около 2,5 тыс. заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, передает ТАСС.

Это решение стало частью его усилий по реформированию системы правосудия и пересмотру наказаний, которые теперь считаются чрезмерно жесткими по сравнению с современными стандартами.

В заявлении Байдена подчеркивается: «Сегодня я смягчаю приговоры почти 2,5 тыс. человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, которые отбывают непомерно долгие заключения в сравнении с теми, к которым их приговорили бы в соответствии с сегодняшним законодательством, политикой и практикой».

Таким образом, Байден установил рекорд, став президентом США, отдавшим наибольшее количество распоряжений о помиловании и смягчении наказания в истории Соединенных Штатов.

В декабре президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Байден также заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».