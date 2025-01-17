Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
В Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотников
Аэропорт Владикавказа временно прекратил работу из-за объявленной угрозы атаки беспилотников, проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В своем Telegram-канале он сообщил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотников.
Ожидается, что режим повышенной готовности будет действовать до получения дополнительных данных о ситуации. Местные власти рекомендуют гражданам сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.
В качестве превентивной меры временно закрыт аэропорт Владикавказа. Гражданам советуют обращаться за информацией в авиакомпании и проверять статус рейсов через официальные каналы связи.
«Мы вынуждены были принять решение о приостановке работы аэропорта, чтобы гарантировать безопасность наших граждан», – отметил Меняйло.