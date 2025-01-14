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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Ижевске
В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, аналогичные мерам, ранее принятым в Казани, Саратове, Нижнекамске и Ульяновске.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. Ограничения касаются всех рейсов и введены в целях обеспечения безопасности полетов в условиях ухудшившихся погодных условий, передает ТАСС.
Ранее во вторник Росавиация уже сообщала о введении аналогичных ограничений в аэропортах Казани, Саратова, Нижнекамска и Ульяновска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове и Энгельсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены два предприятия, в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения для полетов, а аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова в целях обеспечения безопасности временно прекратили принимать и отправлять рейсы.