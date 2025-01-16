Лукашенко предупредил о возможных конфликтах внутри Польши

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу формирования отрядов, которые, по его словам, готовятся на территории Польши для возможного нападения на Белоруссию, сообщает БелТА.

Эти отряды могут в итоге использовать оружие против самих поляков.

«Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать», – заявил Лукашенко.

Президент также отметил, что в Литве уже испытывают проблемы из-за белорусских националистов, которые прибыли туда и заявляют о принадлежности некоторых литовских городов к Белоруссии. Поляки же не знают, как справиться с «литовцами», которые тоже перешли границу.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что белорусские экстремисты за пределами страны вынашивают планы по захвату приграничных районов Белоруссии с целью ввода западного миротворческого контингента.