Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году

Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

В докладе Росконгресса названы потенциальные «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году. В документе говорится, что киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, такие как атаки на подводные интернет-кабели, могут стать значительными вызовами. Эти угрозы усугубляются ростом популярности генеративного искусственного интеллекта, который может использоваться в киберпреступлениях, передает ТАСС.

Другим значительным риском назван возможный долговой кризис в США, где госдолг превысил 36 трлн долларов. Авторы доклада отмечают, что такие события могут привести к серьезным глобальным последствиям.

Росконгресс также предупредил о возможности торговой войны «всех со всеми» с максимальной эскалацией тарифов. Это может привести к повторению Великой депрессии по масштабам обвала мировой торговли.

В число возможных «черных лебедей» включены военные конфликты, такие как выбор Ираном сценария жесткого противостояния, конфликт между Северной и Южной Кореями, а также ситуация вокруг Тайваня. Несмотря на то что эти события оцениваются как маловероятные, их потенциальный ущерб для мировой экономики был бы катастрофическим.

Ранее Росконгресс сообщил, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала, какие события будут определять мировую политику в 2025 году.