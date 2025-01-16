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    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» газа в Приднестровье
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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства, намного равнее других.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 11:24 • Новости дня

    Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в необходимости строительства второй атомной электростанции, отметив рост потребности в электроэнергии и увеличивающееся количество электромобилей.

    Лукашенко заявил о своей уверенности в необходимости строительства второй АЭС в стране, передает БелТА.

    «Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», – подчеркнул Лукашенко.

    В ходе встречи была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии, которая вызвана как ростом промышленного производства, так и увеличением числа электромобилей на дорогах.

    Это, по мнению президента, делает строительство второй АЭС в Белоруссии жизненно необходимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС, решение о варианте которой примут в 2025 году. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

    Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло»

    Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло» в инвестпрограмме 2025 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что инвестпрограмма на 2025 год должна исключать растраты на ненужные объекты и сосредоточиться на экономии и контроле за бюджетом.

    При формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год не следует тратить средства на ненужные объекты, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

    Глава белорусского государства подчеркнул важность экономии и призвал избегать расходов на «барахло» – офисы и конторы, без которых можно обойтись, независимо от их принадлежности.

    Он подчеркнул, что комитет государственного контроля должен играть особую роль в этом процессе. Обращаясь к председателю комитета Василию Герасимову, президент отметил необходимость контроля за бюджетом и надзора за правительством и министрами.

    По мнению Лукашенко, достижение порога безопасности по инвестициям в размере не менее 20% ВВП является основной целью. «Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    16 января 2025, 09:41 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о готовности Минска нанести ущерб врагу «Орешником»

    Глава Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что Минск разместил тактическое ядерное оружие и «Орешник» для защиты от агрессоров

    Совбез Белоруссии заявил о готовности Минска нанести ущерб врагу «Орешником»
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минск усилил свою обороноспособность, разместив на своей территории российское тактическое ядерное оружие и гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник», что позволит нанести значительный ущерб любому агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

    По словам Вольфовича, Минск располагает значительными средствами обороны, включая тактическое ядерное оружие, ракетные комплексы «Орешник» и «Искандер-М», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что размещение российского тактического ядерного оружия исправило стратегическую ошибку 1990-х годов, когда Белоруссия лишилась важного фактора сдерживания агрессии.

    Решение о размещении в Белоруссии гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» принято для создания ударного потенциала, отметил глава Совебеза Белоруссии. Также в арсенал Белоруссии входит ракетный комплекс «Искандер-М», что делает ее обороноспособность еще более мощной.

    Госсекретарь отметил, что белорусский военно-промышленный комплекс активно развивается. В частности, реактивная система залпового огня «Полонез» по многим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым даже превосходит их, например, РСЗО HIMARS. Вольфович добавил, что в Белоруссии производят различные беспилотные летательные аппараты, которые необходимы для успешного ведения боевых действий. Он также отметил важность созданных систем территориальной обороны и народного ополчения как элемента всенародной обороны государства.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

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    15 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    @ t.me/bolshoi_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист и режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    Всеволод Немоляев, артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, скончался в возрасте 87 лет, передает ТАСС. В пресс-службе театра подтвердили эту информацию.

    «Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», – сказал агентству представитель театра.

    На прошлой неделе скончался народный артист Удмуртии Валерий Демин, который более 40 лет посвятил сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.

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    15 января 2025, 21:43 • Новости дня
    МВД: В феврале заработает открытый реестр нелегальных мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 5 февраля в России заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране, сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

    Горовой, выступая на открытии в Луганске восстановленного здания управления по вопросам миграции регионального МВД, отметил, что данные в реестре будут обновляться ежедневно, передает ТАСС. Он добавил, что доступ к реестру будет открытым, и каждый желающий сможет проверить статус иностранного гражданина через интернет.

    Замминистра также сообщил, что незаконно находящимся на территории России иностранцам станут недоступны ряд услуг, таких как заключение и расторжение брака, банковские услуги, управление и регистрация транспорта, а также покупка билетов на транспорт. Это, по словам Горового, приведет к «осветлению» нахождения иностранных граждан в России.

    Горовой подчеркнул, что техническая часть проекта завершена, а в данный момент ведется работа по его наполнению. Возможность перепроверки любого иностранного гражданина будет доступна всем органам власти, и МВД надеется на эффективность этого ресурса.

    В сентябре сообщалось, что МВД решило внедрить реестр нелегальных мигрантов. Ранее опрос показал, что 80% россиян сочли слишком большим количество мигрантов в России.

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    16 января 2025, 07:16 • Новости дня
    За ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов

    Минобороны: За ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов

    За ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО в ночь на четверг уничтожила 27 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в Белгородской области сбили 15 дронов, в Воронежской области – семь, в Тамбовской – три, и в Курской области – два дрона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями. Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области.

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    15 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Белоусов предложил присваивать статус погибших пропавшим в ВОВ солдатам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов предложил признавать пропавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) военнослужащих Красной Армии погибшими.

    Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о присвоении статуса погибших военнослужащим Красной Армии, числившимся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что в результате поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы многих солдат, ранее считавшихся пропавшими. «Просим вас поддержать нашу инициативу, признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества», – заявил он.

    Белоусов также сообщил, что Министерство обороны планирует в ближайшее время подготовить соответствующий приказ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма. Он поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.

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    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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