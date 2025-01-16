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Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в необходимости строительства второй атомной электростанции, отметив рост потребности в электроэнергии и увеличивающееся количество электромобилей.
Лукашенко заявил о своей уверенности в необходимости строительства второй АЭС в стране, передает БелТА.
«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», – подчеркнул Лукашенко.
В ходе встречи была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии, которая вызвана как ростом промышленного производства, так и увеличением числа электромобилей на дорогах.
Это, по мнению президента, делает строительство второй АЭС в Белоруссии жизненно необходимым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС, решение о варианте которой примут в 2025 году. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.