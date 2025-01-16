Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС

Tекст: Александра Юдина

Лукашенко заявил о своей уверенности в необходимости строительства второй АЭС в стране, передает БелТА.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», – подчеркнул Лукашенко.

В ходе встречи была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии, которая вызвана как ростом промышленного производства, так и увеличением числа электромобилей на дорогах.

Это, по мнению президента, делает строительство второй АЭС в Белоруссии жизненно необходимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС, решение о варианте которой примут в 2025 году. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.