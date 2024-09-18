Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Россия и Белоруссия решили определить вариант постройки АЭС
Россия и Белоруссия решили, что в 2025 году определят вариант постройки АЭС
Варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии страна определит в следующем году вместе с Россией.
«Создали экспертную группу, начата работа. Нашей задачей на следующий год будет определиться со строительством либо второй станции, либо с установкой третьего блока на действующей станции. В эту группу вошли и российские специалисты», – приводит РИА «Новости» слова министра энергетики Беларуси Алексея Кушнаренко в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.
Как сообщалось 4 июня, белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявил о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.