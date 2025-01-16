Лукашенко предложил Польше закрыть все погранпункты с Белоруссией

Лукашенко предложил Польше закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Белоруссией

Tекст: Елизавета Шишкова

Такую позицию он озвучил, комментируя ситуацию на границе, передает РИА «Новости».

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», – заявил Лукашенко.

По его словам, введенные Польшей санкции не позволяют белорусским предприятиям поставлять продукцию в соседнюю страну, поэтому транспортных потоков в этом направлении нет.

Лукашенко также отметил, что не намерен бороться против миграции в Польшу и защищать людей, которые хотят там жить. Он подчеркнул, что белорусский народ подвергся санкциям и не видит смысла защищать Польшу от миграционного кризиса.

«Они же санкции против нас ввели. Ввели – хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут», – добавил белорусский лидер.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что на границе с Польшей в очереди ожидают 1765 легковых автомобилей. При этом за сутки Польша приняла только 40% от нормы транспортного потока.

В феврале 2023 года Варшава приняла решение закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией из-за недовольства введенным Минском в одностороннем порядке безвизовым режимом для стран Прибалтики и Польши.

Польша построила забор высотой 5,5 метра и длиной более 186 км на границе с Белоруссией, потратив на это 886 млн долларов.