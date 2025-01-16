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Мишустин рассказал о планах российских компаний строить метро во Вьетнаме
Российские компании планируют участвовать в строительстве железных дорог и метро в Ханое и Хошимине, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин после визита во Вьетнам.
Компании из России намерены участвовать в строительстве железных дорог и метро в крупнейших городах Вьетнама – Ханое и Хошимине, передает ТАСС. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр отметил, что построение сотрудничества с Вьетнамом также включает поставки отечественных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.
«Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов – для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена как в Ханое, так и в Хошимине», – отметил Мишустин.
Он также сообщил, что будет оказана поддержка совместному предприятию в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ».
Напомним, в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом. Ранее он заявил о возможности сотрудничества России и Вьетнама в атомной энергетике.