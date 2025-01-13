Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона
Украинские войска активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях
Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление военных и техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, движение осуществляется как по наземным трассам, так и по реке Южный Буг. В ночное время несколько моторных лодок отправились из Николаева в сторону Галициново и вернулись утром, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что в селах Галициново, Лупарево и Лиманах наблюдается большое скопление военных с хорошей технической базой. В микрорайоне Октябрьское в Николаеве регулярно перемещаются военная техника и автобусы. Также замечены пикапы с турелями и авто, буксирующие военные лодки производства НАТО.
По словам подпольщика, в селах Прибугское, Широкая Балка, Правдино и Александровка заброшены значительные силы. ВСУ занимают брошенные дома, школы и административные здания.
В Александровском заказнике обнаружена замаскированная бронированная техника и группировка военных, живущая в палатках. Украинские военные дисциплинированно несут службу, избегая местных кафе и регулярно перемещая блокпосты каждые три-четыре дня, подчеркнул он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах. В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и БПЛА.