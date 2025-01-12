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    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    14 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    12 января 2025, 11:56 • Новости дня
    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине

    Косиняк-Камыш заявил о напряжении в Польше из-за украинских беженцев

    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев.

    Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью изданию Financial Times выразил обеспокоенность по поводу усталости, которую испытывает польское общество вследствие затянувшегося конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, в обществе нарастает напряжение, поскольку люди видят молодых украинских мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе. Польша готовится к возможной агрессии со стороны Украины. Следующий президент Польши может стать разочарованием для Украины.

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    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    12 января 2025, 17:07 • Новости дня
    Жители Одессы потребовали вернуть памятник Высоцкому

    В Одессе прошел пикет с требованием восстановить памятник Высоцкому

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Одессы провели пикет у здания горсовета, требуя восстановить демонтированный памятник Владимиру Высоцкому, сопровождая акцию плакатами с лозунгами о защите истории города, сообщили местные СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что возле здания горсовета в Одессе состоялся пикет, на котором жители города требовали вернуть на место демонтированный памятник Владимиру Высоцкому. Пикет был немноголюдным, но участники выразили свое недовольство решением властей убрать памятник советскому поэту, актеру и исполнителю, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты с надписями «позор» и «никто не заставит одесситов забыть славную историю города». Эти лозунги подчеркивают значимость культурного наследия и историю Одессы для местных жителей.

    31 декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии, что произошло на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».

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    12 января 2025, 13:13 • Новости дня
    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР

    Прихожане храма из села Санино приобрели БТР для бойцов СВО

    Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прихожане храма Черниговской иконы Божьей матери из села Санино Владимирской области на пожертвования приобрели БТР и передали его бойцам, воюющим в Запорожской области.

    Бойцы Барс (Б.А.Р.С., боевой армейский резерв страны, подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими – прим. ВЗГЛЯД), действующие в Запорожской области, получили бронетранспортер, приобретенный на средства прихожан из села Санино Владимирской области, сообщает ТАСС . БТР был доставлен в зону боевых действий благодаря жителям деревни, активно помогающим армии с начала специальной военной операции.

    Протоиерей и заместитель главного священника СВО Петр Гриценко рассказал: «Прихожане этого храма отправляют гуманитарную помощь с самого начала специальной военной операции. Только автомобилей на фронт было отправлено более 120».

    Священнослужитель также отметил, что эта традиция уходит корнями в период Великой Отечественной войны, когда православная церковь обеспечивала фронт самолетами и собирала средства на танковые батальоны, такие как батальон имени Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО, а волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.

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    12 января 2025, 19:39 • Новости дня
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий

    Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей, заявил будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц.

    Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    «Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

    Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    12 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по жилым домам в Новой Каховке

    ВСУ обстреляли жилые многоэтажки, АЗС и магазин в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы совершили обстрел жилых зданий в Новой Каховке и Таврийске, повредив инфраструктуру, включая автозаправку и гражданскую вышку связи.

    Украинские войска нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадали дома на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске.

    «Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей», – сообщил Алексеенко

    Кроме того, ВСУ атаковали автозаправочную станцию, продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. Андрей Алексеенко отметил, что основной целью обстрела стала инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города.

    «Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим», – добавил глава региона.

    Ранее в Херсонской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, убив 76-летнюю женщину и ранив 57-летнего мужчину.

    До этого Сальдо сообщил, что при обстреле автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину.

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    12 января 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно об отмене физики, биологии и химии в школах Украины

    Стало известно об отмене обязательного изучения физики и биологии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство образования Украины планирует с 2027 года исключить из обязательной программы старшеклассников изучение физики, биологии и химии, оставив украинский язык и литературу, историю Украины и другие дисциплины.

    Министерство образования Украины собирается реформировать школьное образование, сообщает ТАСС. Из обязательной программы для старшеклассников будут исключены физика, биология и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и предмет «Защита Украины».

    Согласно данным украинского издания «Страна», изменения начнут действовать с 2027 года. Помимо упомянутых выше предметов, обязательными перестанут быть зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география. Такой шаг, как ожидается, позволит сфокусировать внимание учащихся на более узкой сфере изучения.

    Также планируется ввести разделение учебной программы на три тематических кластера: языковой, общественно-гуманитарный и STEM-кластер, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.

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    12 января 2025, 06:11 • Новости дня
    Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

    Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

    Tекст: Максим Попов

    Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.

    Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

    Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

    В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.

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    12 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

    Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

    Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

    Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

    Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

    Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.

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    12 января 2025, 21:47 • Новости дня
    Зеленский грубо высказался о «недальновидном деятеле» Фицо

    Зеленский назвл Фицо «недальновидным деятелем» Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский грубо высказался о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо во Вьетнам и назвал его действия по отношению к России недальновидными.

    Зеленский назвал Фицо недальновидным политиком за его решения, связанные с отношениями с Россией.

    «Хорошо, что Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что предлагал Словакии помощь в период адаптации к прекращению транзита газа из России, но, по его словам, Фицо высокомерно отказался от этого предложения.

    «Фицо напыщенно отказался. <...> Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого. Но настоящая проблема в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на единую Европу и уж тем более не на здравый смысл», — считает Зеленский.

    Украинский лидер отметил, что такие действия усложняют ситуацию в Европе, и призывает к дальнейшей диверсификации источников поставок энергоресурсов, чтобы преодолеть проблемы, возникшие из-за «недальновидности некоторых европейских деятелей».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом».

    Он подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину. До этого Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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    12 января 2025, 22:26 • Новости дня
    Захарова ответила «давящимся новостями» о коме Кеосаяна украинским СМИ

    Мария Захарова осудила украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение тем, как украинские СМИ активно обсуждают состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, и назвала их комментарии о «карме» проявлением необразованности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в своем Telegram-канале в адрес украинских СМИ, которые активно обсуждают новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна.

    Она отметила, что украинские медиа «пережевывают, давятся, изрыгают и снова пережевывают» эту тему, что говорит об их «саморазоблачительном» поведении.

    Захарова также обратила внимание на то, что многие украинские СМИ начали обсуждать тему «кармы» в связи с новостями о Кеосаяне. Она выразила удивление тем, что «вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма».

    По ее мнению, подобные рассуждения со стороны украинских журналистов выглядят глупо и демонстрируют их необразованность.

    Кроме того, Захарова высказала мнение о том, что украинские СМИ обсуждают карму совершенно серьезно, не осознавая, насколько это выглядит нелепо. Она добавила, что такие действия только обличают их непонимание и отсутствие знаний в этой области. Захарова уверена, что украинским медиа давно все равно, как они выглядят на фоне подобных обсуждений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он  пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.

    Напомним, в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, включая Тиграна Кеосаяна и его супругу Маргариту Симоньян.

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