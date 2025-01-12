Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров
В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».
Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.
До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.