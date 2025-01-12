Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

Tекст: Максим Попов

По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.