Антонов оценил будущий диалог России и США при Трампе

Экс-посол Антонов оценил перспективы отношений России и США при Трампе

Tекст: Елизавета Шишкова

Антонов подчеркнул, что любые позитивные шаги нового президента в отношении России будут внимательно рассмотрены российской стороной, об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

Экс-дипломат отметил, что Трампу придется столкнуться с серьезным внутренним сопротивлением, так как в Соединенных Штатах уже сложился политический консенсус по сдерживанию России. По его мнению, республиканец сможет учитывать российские намерения только в том случае, если они не будут противоречить национальным интересам США и не будут направлены на укрепление потенциала России.

Антонов также указал, что ожидания о пророссийских политических взглядах Трампа, часто обсуждаемые за рубежом, являются наивными. Он считает, что было бы опрометчиво полагать, что новый хозяин Овального кабинета будет придерживаться таких взглядов.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предпочитая справедливые условия мира и избегая уступок.

Советник Трампа Майк Уолтц сообщал, что ведется подготовка его встречи с президентом России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует готовность Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность Путина к встрече.