Вице-премьер Оверчук назвал Армению основным бенефициаром ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук заявил о выгодах Армении от членства в ЕАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Оверчук отметил, что в последние годы Армения показала рост торговли и экономики, что, по его мнению, подтверждает ее статус основного бенефициара от участия в ЕАЭС, передает РИА «Новости».

Вице-премьер напомнил о преимуществах членства в ЕАЭС, таких как обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также создание условий для экономического развития. Он подчеркнул, что важнейшим аспектом является безбарьерный доступ к огромному рынку, где армянская продукция востребована. Это, по словам Оверчука, открывает колоссальные возможности для экономического роста и увеличения доходов населения и бизнеса Армении.

Ранее Оверчук сообщил, что Москва считает решение Армении о запуске процесса вступления в Евросоюз началом выхода из Евразийского экономического союза. До этого он предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что членство Армении в ЕАЭС и вступление в ЕС несовместимы, так как эти объединения работают по разным принципам.