Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

Бывший муж российской самбистки и дзюдоистки Барановой назвал причину смерти спортсменки

Tекст: Вера Басилая

Бывший муж дзюдоистки Михаил Фадеев опроверг сообщения о гибели Барановой в результате несчастного случая, заявив, что она скончалась из-за тяжелой болезни, передает ТАСС. Он добавил, что их общего ребенка будет воспитывать сам.

Ольга Баранова ранее завершила свою спортивную карьеру и, по имеющейся информации, занималась тренерской деятельностью в сфере фитнеса.

В 2014 году она стала победительницей Кубка мира по самбо. Также на ее счету серебро чемпионата России по самбо в 2013 году и бронза в 2015 году. В дзюдо Ольга завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров в 2010 году и золотую медаль на Всероссийской юниорской спартакиаде того же года.

Ранее сообщалось, что российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая в возрасте 33 лет.