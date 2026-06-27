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Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир
Новый стандарт на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое установлен Росстандартом, следует из данных электронной базы ведомства.
Документ регулирует ключевые параметры качества продукта: от массовой доли жира до количества сиропа, фруктовой начинки и других добавок – передает РИА «Новости».
Согласно ГОСТу, массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8%, в пломбире – от 12%, а в молочном – от 0,5%. Жир обязан быть исключительно молочным, структура – однородной, без ощутимых комочков жира или частиц белка, консистенция – плотной.
Самым сладким стало молочное мороженое: доля сахарозы в нем должна быть не менее 14,5% от массы продукта. В сливочном мороженом и пломбире минимальный порог установлен на уровне 14%. Сырое молоко и сливки для производства обязаны соответствовать ветеринарным требованиям, а температура всех трех видов мороженого не должна быть выше минус 18 градусов Цельсия.
ГОСТ отдельно определяет нормы для топпингов и начинок. Для мороженого крем-брюле доля сиропа должна быть не менее 10% от массы десерта. В фруктовом мороженом обязаны содержаться не менее 1,4% кусочков фруктов или пюре, а в ореховом – не менее 6% ядер орехов от общей массы продукта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Роскачество указало на признаки некачественного мороженого и напомнило о необходимости соблюдения ГОСТ при содержании молока не менее 40%.
Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для творога с новыми нормами жира, белка и кислотности.