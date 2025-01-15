ПВО сбила пять украинских БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Минобороны: ПВО сбила пять украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в среду вечером, с 18.40 до 18.50 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

Четыре дрона были сбиты над Воронежской областью, а еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

В ночь на среду средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Тамбовской областями.