Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Воронежской и Белгородской областями
Минобороны: ПВО сбила пять украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями
Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в среду вечером, с 18.40 до 18.50 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.
Четыре дрона были сбиты над Воронежской областью, а еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Белгородской области.
В ночь на среду средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Тамбовской областями.