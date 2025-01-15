Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Бауэр призвал НАТО перевести экономику в военный режим
Странам НАТО предложили перевести экономику в «турбовоенный» режим
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал экономику стран альянса перейти в «турбовоенный» режим для реализации новых военных планов в течение пяти лет, а также подчеркнул необходимость максимальной военной поддержки Украины.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генштабов НАТО, призвал страны альянса перевести экономику в «турбовоенный» режим.
Как передает ТАСС, Бауэр отметил, что такой переход необходим для выполнения новых военных планов НАТО как в настоящее время, так и в течение ближайших пяти лет. Он подчеркнул, что подготовка к войне является средством обеспечения мира, ссылаясь на Макиавелли: «Для обеспечения мира надо готовиться к войне».
Эту мысль поддержал и генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте. По его словам, «чтобы предотвратить войну, к ней надо готовиться» и вся Европа должна перейти в военный режим.
Рютте и Бауэр также обратили внимание на необходимость оказания максимальной военной помощи Украине. Бауэр подчеркнул, что поддержка Украины соответствует политическим и военным интересам НАТО и должна продемонстрировать миру, что демократия может и должна победить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о возможности НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП в течение десяти лет, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, а Рютте предложил использовать пенсии для финансирования военных расходов НАТО в Европе.