Бауэр призвал НАТО перевести экономику в военный режим

Странам НАТО предложили перевести экономику в «турбовоенный» режим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генштабов НАТО, призвал страны альянса перевести экономику в «турбовоенный» режим.

Как передает ТАСС, Бауэр отметил, что такой переход необходим для выполнения новых военных планов НАТО как в настоящее время, так и в течение ближайших пяти лет. Он подчеркнул, что подготовка к войне является средством обеспечения мира, ссылаясь на Макиавелли: «Для обеспечения мира надо готовиться к войне».

Эту мысль поддержал и генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте. По его словам, «чтобы предотвратить войну, к ней надо готовиться» и вся Европа должна перейти в военный режим.

Рютте и Бауэр также обратили внимание на необходимость оказания максимальной военной помощи Украине. Бауэр подчеркнул, что поддержка Украины соответствует политическим и военным интересам НАТО и должна продемонстрировать миру, что демократия может и должна победить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о возможности НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП в течение десяти лет, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, а Рютте предложил использовать пенсии для финансирования военных расходов НАТО в Европе.