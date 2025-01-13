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Завершились IV Российско-Китайские молодежные зимние игры
В Южно-Сахалинске состоялась церемония закрытия IV Российско-Китайских молодежных зимних игр с участием министра спорта России Михаила Дегтярева и других высокопоставленных гостей.
Церемония закрытия IV Российско-Китайских молодежных зимних игр прошла в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте Минспорта. Мероприятие посетили министр спорта России Михаил Дегтярев, заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Дегтярев отметил успехи атлетов: «Это была насыщенная неделя, полная спортивных достижений и искренних эмоций. Атлеты показали высокий уровень мастерства и стремление к победе в честной борьбе. Но самое важное, они стали ближе друг к другу, укрепив нашу дружбу». Он подчеркнул важность перекрестных годов культуры России и Китая с 2024 по 2025 годы.
Игры проходили с 8 по 14 января, участие в них приняли 224 атлета из России и Китая. Спортсмены соревновались в девяти олимпийских видах: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки. Российские спортсмены завоевали 82 медали, из них 28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых, в то время как китайские атлеты завоевали 29 медалей: 10 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых.
Напомним, на прошлой неделе в Южно-Сахалинске прошло открытие IV Российско-китайских зимних игр.