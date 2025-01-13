Правкомиссия решила создать оперштаб для ликвидации выбросов мазута из танкеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Это решение было принято на заседании комиссии, целью которого является обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон на местах, сообщает ТАСС.

Пресс-служба кабинета министров уточнила, что оперативный штаб будет находиться в Краснодарском крае с возможными выездами в Республику Крым и Севастополь.

«По итогам заседания было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба, задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь», – отметили в сообщении.

Возглавит оперативный штаб глава МЧС России Александр Куренков. Основные заседания оперативного штаба будут проходить ежедневно, а заседания комиссии в рамках создаваемого МЧС России проекта «Инцидент» – каждую неделю.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море прямо на месте происшествия. Глава государства заявил о необходимости проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом.

Ранее сообщалось, что специалисты успешно собрали с акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе Краснодарского края.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мазут из потерпевших крушение танкеров в Черном море может вытечь в летний сезон и привести к загрязнению берегов, если суда не будут подняты.

Мишустин поручил восстановить экосистему черноморского побережья и контролировать ситуацию для предотвращения новых утечек топлива.