Мишустин поручил восстановить экосистему Черноморского побережья

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил незамедлительно восстановить экосистему черноморского побережья после разлива мазута. Он подчеркнул важность этой задачи и необходимость предотвращения новых утечек топлива. Мишустин отметил, что необходимо очистить побережье от загрязнения и поручил руководителю МЧС Александру Куренкову постоянно контролировать ход работ, следует из сообщения на сайте правительстве.

Кроме того, Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Возглавил комиссию вице-премьер Виталий Савельев, а его первым заместителем назначен Александр Куренков, который будет руководить оперативным управлением службами на месте происшествия.

Глава Минприроды Александр Козлов займется разработкой предложений по устранению последствий разлива мазута в Черном море. Это поручение связано с предстоящим повышением температуры воды. На оперативном совещании Мишустин также поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой проводить непрерывный мониторинг качества воздуха и воды в акватории Керченского пролива, подчеркнув важность личного контроля ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове.

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков возглавил федеральный штаб и прибывал в Анапу для координации действий.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.