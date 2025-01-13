В Британии открылся первый центр для «безопасного употребления героина»

Tекст: Мария Иванова

В крупнейшем городе Шотландии открылся первый в Британии центр, где разрешено употребление героина под наблюдением врачей, сообщает Sky News. Целью пилотного проекта является «создание безопасных и гигиеничных условий для наркозависимых».

Центр The Thistle будет функционировать ежедневно с девяти утра до девяти вечера, предлагая восемь кабинок для употребления, зоны отдыха и комнаты для консультаций, сообщает ТАСС.

Шотландские власти намерены ежегодно выделять 2,3 млн фунтов на работу центра. Врачи в The Thistle будут предоставлять медицинскую помощь, однако наркотики в центре не выдаются. Правоохранительные органы продолжат преследовать лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотиков. Правительство надеется, что центр поможет снизить риск заражения ВИЧ и улучшить жизнь наркозависимых.

По данным национальной архивной службы Шотландии, в 2023 году в регионе было зафиксировано 1,172 смертельных случая из-за немедицинского использования препаратов, что на 12% больше, чем в предыдущем году. За последние 20 лет смертность от неправильного употребления наркотиков в Шотландии увеличилась в четыре раза.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее раскритиковала решение властей Канады декриминализировать в Ванкувере героин и другие наркотики для борьбы с их употреблением.

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