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В автосервисе Москвы задержали иностранца с мешками героина
В столичном автосервисе задержали иностранного гражданина, при котором нашли 4,5 килограмма, в этом предприятии также задержали 12 нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители проверяли оперативную информацию о распространении в автосервисе запрещенных веществ, в ходе проверки задержали иностранца, сообщила Волк в своем Telegram-канале.
При досмотре у него нашли пластиковый пакет с веществом песочного цвета, а в багажнике автомобиля, который был недалеко от места задержания, нашли еще более 100 свертков с веществом.
Общая масса найденного – около четырех с половиной килограмм. Исследование показало, что в составе вещества есть героин.
Дела завели по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков, и покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый арестован.
В автосервисе также нашли обрез ружья и патроны к нему. В связи с этим возбудили еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
Всего в автосервисе задержали 12 человек, все они оказались мигрантами, которые находятся в России незаконно. Составлены протоколы об административном правонарушении.
В январе в Приморском крае правоохранители перекрыли канал поставки героина, который организовали уроженцы Средней Азии.