В Приморье перекрыли организованный уроженцами Средней Азии канал поставки героина

Tекст: Ольга Иванова

Во Владивостоке полицейские с поличным задержали 29-летнего мужчину, получившего посылку с двумя килограммами героина, которые планировалось сбывать в Приморье. Кроме того, задержан организатор преступной группы – 26-летний уроженец Средней Азии, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотического средства в особо крупном размере).

Оба задержанных признали свою причастность к преступлению. Их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Большом петербургском порту найдено свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей.