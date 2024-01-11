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В Приморье перекрыли организованный уроженцами Средней Азии канал поставки героина
Полицейские в Приморье перекрыли канал поставки героина, который организовали уроженцы Средней Азии во Владивостоке, сообщает краевое управление МВД России.
Во Владивостоке полицейские с поличным задержали 29-летнего мужчину, получившего посылку с двумя килограммами героина, которые планировалось сбывать в Приморье. Кроме того, задержан организатор преступной группы – 26-летний уроженец Средней Азии, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотического средства в особо крупном размере).
Оба задержанных признали свою причастность к преступлению. Их заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Большом петербургском порту найдено свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей.