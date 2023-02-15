Захарова отреагировала на легализацию героина в Канаде

Захарова осудила легализацию героина в Канаде

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала эксперементальное решение властей Канады декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.

По словам Захаровой, эксперимент «стоит недорого – полмиллиарда долларов и сотни тысяч искалеченных судеб», написала она в Telegram.

Дипломат назвала идею «прорывной» и отметила, что «проблема та же, просто надо перестать называть ее проблемой». Она пояснила, что с точки зрения полиции Канады не будет иметь значения, выпил человек банку пива дома или употребил тяжелый наркотик. В любом случае правоохранители принесут ему извинения и предложат реабилитацию.

Захарова напомнила, что «изничтожение Оттавой собственного населения имеет давнюю историю».

Она привела в качестве примера клиники в Ванкувере, действующие с середины прошлого века, практикующие метадон-заместительную терапию (когда наркоманию не лечат, а одни наркотики заменяют на другие). С 2018 года в таких клиниках можно легально употреблять легкие наркотики – марихуану.

По данным дипломата, в 2016 году от передозировки умирало менее тысячи жителей провинции, то в 2022 году эта цифра увеличилась более чем в два раза – 2272.

«Что следующее? Легализовано уже почти все зло на планете», – заключила Захарова.

Власти Канады ввели в Ванкувере эксперимент на три года. Совершеннолетние жители смогут легально хранить героин, морфин, фентанил, кокаин, метамфетамин и МДМА. При этом для личного пользования разрешено иметь до 2,5 грамм, передает Би-би-си.

Продавать наркотики в стране по-прежнему нельзя. Предполагается, что такая практика позволит вывести употребление наркотиков в сферу здравоохранения, вместо уголовной, так как зависимым будут предлагаться курсы реабилитации.