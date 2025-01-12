Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
ПВО сбила еще один беспилотник в Брянской области
Богомаз: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Брянской области, пострадавших нет
В Брянской области силы ПВО сбили еще один беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в своем Telegram-канале , что вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Глава региона уже сообщал о сбитом беспилотнике над Брянской областью.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по Карачевскому району, в результате чего погибла мирная жительница и пострадала еще одна женщина.
Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской, Брянской и Курской областях за 40 минут.