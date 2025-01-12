ПВО сбила еще один беспилотник в Брянской области

Богомаз: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Брянской области, пострадавших нет

Tекст: Вера Басилая

Богомаз сообщил в своем Telegram-канале , что вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Глава региона уже сообщал о сбитом беспилотнике над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по Карачевскому району, в результате чего погибла мирная жительница и пострадала еще одна женщина.

Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской, Брянской и Курской областях за 40 минут.