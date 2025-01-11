На Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий

В Ростове-на-Дону зафиксировали разлив растворителя для покраски судов

Tекст: Ольга Иванова

По данным РБК, на реке Дон в Ростове-на-Дону произошло ЧП: разлилось вещество, которым оказался растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Мэр города Алексей Логвиненко сообщил об этом в своем телеграм-канале, изначально упомянув о выбросе солярки, но позже уточнив, что речь идет о растворителе.

Логвиненко заверил горожан, что опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, поскольку вода для нужд города забирается выше по течению. Он пообещал, что работы по устранению последствий разлива завершатся в ближайшее время. Сейчас службы порта обрабатывают площадь разлива сорбентом, способным впитывать загрязнения.

Мэр подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры принимаются для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и предотвращения возможных последствий для города.

После выброса мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м.

Между тем в Черном море собрано почти 40 тонн нефтепродуктов после аварии с танкерами, при этом установка для откачки мазута готова к работе.

Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.