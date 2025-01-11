Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.11 комментариев
Россия обошла США в поставках СПГ в Испанию в 2024 году
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию в 2024 году
Россия оказалась на втором месте среди поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году, в 2023 году она занимала третье место, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Россия поставила в королевство 72360 ГВт-ч СПГ, что составляет 21,3% от общего объема. Это позволило России занять второе место по объемам поставок после Алжира. На третьем месте оказались Соединенные Штаты. В декабре 2024 года Испания импортировала 5485 ГВт-ч российского газа, что составило 20,8% от всего объема.
В 2023 году Испания закупила у России 72690 ГВт-ч СПГ, тогда это сделало Россию третьим крупнейшим поставщиком газа в Испанию, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет. Bloomberg подчеркивало, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа.