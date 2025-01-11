Россия обошла США в поставках СПГ в Испанию в 2024 году

Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

Tекст: Роман Крецул

«Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.