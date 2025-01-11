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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

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    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    28 комментариев
    11 января 2025, 01:00 • Новости дня

    Россия обошла США в поставках СПГ в Испанию в 2024 году

    Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Россия оказалась на втором месте среди поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году, в 2023 году она занимала третье место, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

    Россия поставила в королевство 72360 ГВт-ч СПГ, что составляет 21,3% от общего объема. Это позволило России занять второе место по объемам поставок после Алжира. На третьем месте оказались Соединенные Штаты. В декабре 2024 года Испания импортировала 5485 ГВт-ч российского газа, что составило 20,8% от всего объема.

    В 2023 году Испания закупила у России 72690 ГВт-ч СПГ, тогда это сделало Россию третьим крупнейшим поставщиком газа в Испанию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет. Bloomberg подчеркивало, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    9 января 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

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    10 января 2025, 00:59 • Новости дня
    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР

    Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье

    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
    @ Georg Wendt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.

    «Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.

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    10 января 2025, 17:18 • Новости дня
    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

    Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.

    Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

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    9 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможных ответных мерах на фоне газового кризиса с Украиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сделал заявление о возможных жестких мерах со стороны Словакии, передает  РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что республика стремится избежать обострения отношений с Киевом.

    Проблема касается транзита газа через Украину. Если эта ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Словакия готова к принятию ответных мер. «Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

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    8 января 2025, 01:54 • Новости дня
    Бельгийцам рекомендовали не есть рождественские елки

    Бельгийское агентство предостерегло от употребления елок в пищу

    Бельгийцам рекомендовали не есть рождественские елки
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Агентство продовольственной безопасности Бельгии предостерегло жителей страны от употребления рождественских елок в пищу, ссылаясь на химические вещества, используемые при их выращивании.

    Бельгийское агентство продовольственной безопасности рекомендовало не употреблять рождественские елки в пищу, передает ТАСС. В заявлении агентства указано, что елки не предназначены для использования в продовольственной сети и содержат различные химикаты, которые могут быть вредны для здоровья при употреблении.

    Эта рекомендация последовала после публикации на сайте фламандского Гента, где местные власти предложили жителям рассмотреть возможность употребления елок в пищу во избежание мусора на улицах. Они сослались на скандинавскую практику использования высушенной хвои для приготовления пасты для бутербродов.

    В ответ на предостережение агентства власти Гента оперативно актуализировали публикацию, изменив ее заголовок на более нейтральный. В Бельгии елки выращивают на плантациях с применением химикатов, что делает их непригодными для пищевого использования.

    В Бельгии выращивание новогодних елок – это значимый сегмент индустрии. Елки начинают выбрасывать после Нового года, так как украшают их в начале декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные новогодние деревья подорожали на 15–20%, а импортные – на 40–60% из-за обвала рубля, дорогой логистики, высокой стоимости топлива и повышения зарплат, сказали опрошенные эксперты.

    Также сообщалось, что 30-метровая главная елка России на Соборной площади Кремля уступила только венскому дереву, высота которого составляет 34 метра, заняв второе место среди натуральных новогодних деревьев в Европе.

    Американское космическое агентство НАСА представило новое изображение звездного скопления NGC 2264, напоминающего рождественскую елку.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    9 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга сообщила, что Фицо и Йоргенсен встретились в Брюсселе, передает ТАСС. Встреча была посвящена проблеме транзита газа через Украину, который прекратил свое действие в декабре.

    Итконен подтвердила, что обсуждение проходило без участия украинских представителей. Другие подробности встречи не были раскрыты.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

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    9 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    В 2024 году Европа импортировала 17,8 млн тонн российского СПГ

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

    Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России в прошлом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian и аналитическую компанию Rystad Energy. Импорт составил 17,8 млн тонн, превысив показатели 2023 года в 15,1 млн и 2022 года в 16,4 млн тонн.

    Газовый аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих отметил, что потоки СПГ не только растут, но и достигают рекордных уровней. В то же время трубопроводные поставки российского газа в Европу почти вдвое превысили морские поставки, составив 49,5 млрд кубометров.

    По данным Rystad Energy, увеличение поставок СПГ связано с более высокими ценами на газ в Европе и желанием стран уменьшить зависимость от трубопроводных поставок, что привело к росту закупок сжиженного природного газа. В то же время аналитики отмечают, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким, несмотря на геополитические напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны увеличили отбор газа из хранилищ перед предстоящим похолоданием. Еврокомиссия сообщила, что уровень запасов газа в хранилищах ЕС составляет 70%. Также сообщалось, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы сжиженного природного газа у России, несмотря на призывы запретить поставки.

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    9 января 2025, 12:09 • Новости дня
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Приднестровье наблюдаются случаи гибели людей, пытающихся согреться, связанные с использованием газовых колонок и печей в условиях энергокризиса, рассказал на канале «Россия-24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

    По его словам, наблюдаются трагические случаи гибели людей, которые пытаются согреться в условиях кризиса с энергоснабжением, передает ТАСС.

    Игнатьев подчеркнул, что люди используют печи и газовые колонки, оставляя их включенными на ночь, что приводит к летальным исходам из-за угарного газа.

    Он отметил, что ситуация в республике ухудшается на фоне прекращения газовых поставок, ранее поступавших транзитом через Украину.

    Игнатьев выразил сожаление, что Приднестровье не получило от Кишинева предложений о помощи в решении проблемы с энергоснабжением. По его словам, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о возможной помощи со стороны Молдавии, никакой конкретной поддержки предложено не было.

    Также Игнатьев добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Украине и России с просьбой о продолжении подачи газа через территорию Украины, что усугубляет кризисную ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

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    10 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

    Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты, сообщило агентство Reuters.

    Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

    По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

    Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    8 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

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    8 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Испанская принцесса Леонор приступила к морской подготовке на паруснике

    Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отправилась в шестимесячный круиз на учебном паруснике ВМС Испании, который стартовал из порта Кадиса и пройдет через ряд стран Латинской Америки и США.

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.

    Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

    Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

    До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

    Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу, несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

    Во время визита в пострадавший от наводнений город Пайпорта король Испании Филипп VI столкнулся с негодованием местных жителей, которые забросали его свиту грязью и выкрикивали обвинения.

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    9 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Кабмин Армении одобрил проект о начале вступления в ЕС

    Правительство Армении одобрило проект о начале вступления республики в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

    Кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, это решение теперь предстоит обсудить в парламенте страны. Заседание правительства, на котором принималось данное решение, транслировалось в режиме реального времени на местных новостных порталах, передает ТАСС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что обсуждаемое решение не означает автоматического вступления Армении в ЕС.

    «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян.

    Однако до проведения референдума планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Ранее Пашинян заявил о готовности вступления Армении в ЕС.

    До этого в октябре по инициативе прозападных сил в Армении провели сбор подписей в пользу референдума по этому вопросу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США отрабатывают на Армении украинский и грузинский сценарии.

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