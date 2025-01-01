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ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в Новый год
Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в Новый год
В первые минуты 2025 года ВСУ атаковали Беловский район Курской области, жертв и значимых разрушений нет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате атаки был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Подачу газа пришлось временно перекрыть, однако газоснабжение жилых домов не пострадало.
Кроме того, атаке со стороны Украины в новогоднюю ночь подверглась Белгородская область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли Шебекинский округ, в результате в Шебекино пострадали два многоквартирных дома, в которых было повреждено остекление. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Обстрел также привел к аварийному отключению электроэнергии в близлежащих селах Зиборовка и Муром.
Напомним, ВС России за сутки успешно отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ в Курской области. В минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали украинский дрон над регионом.