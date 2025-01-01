Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в Новый год

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате атаки был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Подачу газа пришлось временно перекрыть, однако газоснабжение жилых домов не пострадало.

Кроме того, атаке со стороны Украины в новогоднюю ночь подверглась Белгородская область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли Шебекинский округ, в результате в Шебекино пострадали два многоквартирных дома, в которых было повреждено остекление. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрел также привел к аварийному отключению электроэнергии в близлежащих селах Зиборовка и Муром.

Напомним, ВС России за сутки успешно отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ в Курской области. В минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали украинский дрон над регионом.