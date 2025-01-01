2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.6 комментариев
ВС России за сутки в Курской области отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ около Дарьино, Замостья, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребкой, Старой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Гуево, Косицей, Лебедевкой, Мирным, Михайловкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Павловкой в Сумской области.
За последние сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять бронемашин.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 46460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 бронемашину, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.
Накануне сообщалось, что российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.