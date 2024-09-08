Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Аналитики назвали имя первого в мире возможного триллионера
The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером
Американский предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году, пишет The Guardian.
По данным экспертов Informa Connect Academy, средний ежегодный прирост состояния Маска составляет около 110%, поэтому вполне вероятно, что уже через несколько лет он преодолеет отметку в триллион долларов, пишет The Guardian, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что Маск уже сейчас занимает первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, его состояние оценивается в более чем 251 млрд долларов.
Вторым триллионером в 2028 году может стать основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гуатам Адани, считают аналитики. Его состояние растет еще быстрее, чем у Маска – примерно на 123% в год.
Шансы стать триллионерами в ближайшие годы есть и у главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, индонезийского магната Праджого Пангесту, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно и основателя Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга. Для последних двух, по оценкам аналитиков, на это может уйти чуть больше времени – около шести лет.
Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ