Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, Су-34 ВКС ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК.