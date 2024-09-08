Tекст: Дарья Григоренко

Командир с позывным «Лазарь» рассказал, что украинские подразделения полностью заминировали поселок Нижний Мордок, используя противотанковые мины немецкого производства. Мины были оснащены специальными антенами и были запрограммированы на самоподрыв через определенное время, передает РИА «Новости».

По его словам, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. Он добавил, что среди мирного населения пострадавших нет, однако взрывами были повреждены хозяйственные постройки и погибли несколько животных: три коня и стадо баранов. «В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали», – отметил командир.

Российские военные обнаружили на месте взрывов фрагменты мин, подтверждающие их иностранное происхождение. По словам «Лазаря», это были противоднищевые мины с осколочным элементом – «рубахой», которые нанесли значительные повреждения строениям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России.

Накануне бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области.