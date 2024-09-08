Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.10 комментариев
Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.
«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.