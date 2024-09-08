В зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он успешно летал на FPV-дроне через интернет из Петербурга, находясь в другом месте. Он сообщил, что планируется апробировать эту технологию в зоне спецоперации, передает ТАСС.

Ранее аналитик Захар Андреев сообщил, что российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.