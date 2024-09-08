Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.10 комментариев
В зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет
Технология дистанционного управления FPV-дронами через интернет будет апробирована в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель конструкторского бюро «Синергия».
По его словам, он успешно летал на FPV-дроне через интернет из Петербурга, находясь в другом месте. Он сообщил, что планируется апробировать эту технологию в зоне спецоперации, передает ТАСС.
Ранее аналитик Захар Андреев сообщил, что российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.