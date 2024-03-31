СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень

Эксперты оценили первый опыт применения штурмовых дронов в рамках СВО

Tекст: Евгений Поздняков

В Бердычах (ДНР) прошла полевая апробация новой роботизированной платформы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный эксперт Борис Рожин. Данное событие он описал как «первую в истории атаку штурмовых дронов». По его словам, машины занимались поддержкой основных армейских формирований, обеспечивая подавление позиций противника.

Техника была оснащена модулями АГС-17, также известными как «Пламя». Собой они представляют 30-мм автоматический гранатомет на станке. Отмечается, что в ходе сражения было выпущено около нескольких сотен боеприпасов. По оценке экспертов, машины продемонстрировали хорошие результаты.

«Дроны смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника», – подчеркивает Рожин. Полученный опыт применения вооружений будет учтен при дальнейшем производстве и развитии роботизированных штурмовых платформ.

Отмечается, что произошедшее аналогично «первой танковой атаке во время Первой мировой войны». Эксперты считают, что удачная гусеничная база может обеспечить большие возможности как для наступательных, так и обеспечивающих действий. В частности, речь идет о перевозке и установке мин, эвакуации раненых и транспортировке различных грузов и оборудования.

«В будущем такие платформы займут свое место на поле боя. Несмотря на то, что аналогичные разработки есть в США, Британии и Китае, именно Россия первой применила группу штурмовых дронов в условиях реальной войны», – уточняет Рожин. Свою заметку он заканчивает емкой фразой о том, что «будущее уже наступило».

Любопытно, что украинской стороне пришлось признать новинку российских разработчиков. Так, близкие к ВСУ Telegram-каналы сообщали о том, что 47-й бригаде, которая имеет в своем распоряжении танки Leopard 2 и Abrams, БМП Bradley, а также САУ Howitzer, внезапно пришлось охотиться на АГС-17 с помощью FPV-дронов, что стало поводом для бурной дискуссии о борьбе наземных роботов против дронов и наоборот.

«Штурмовые дроны являются крайне перспективным направлением развития военной инженерии. Нечто подобное мы уже применяли в Сирии. Роботизированные комплексы огневой поддержки помогали нашим солдатам во время боев за высоты. Уже тогда данные установки зарекомендовали себя очень эффективно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Конечно же, дроны имеют несколько преимуществ при проведении штурмовых операций. Во-первых, в силу высоких показателей маневренности и относительно небольших размеров, противнику попасть по ним гораздо труднее, чем по группе солдат. Во-вторых, с их помощью можно более эффективно подавлять огневые точки противника», – подчеркивает собеседник.

«В Бердычах, судя по всему, машины сопровождали бойцов ВС РФ, выступая в роли своеобразного авангарда. Вполне возможно, что в будущем мы увидим гораздо больше таких операций. С другой стороны, ВСУ были вынуждены сосредоточить внимание на опасной технике, тем самым отвлекшись от основных подразделений», – уточняет он.

«При этом возможности развития штурмовых дронов колоссальны.

Создаются они на основании модульной системы. Это означает, что к ним можно подключить широкий спектр аппаратуры, адаптируя технику к миссиям разного типа. Они могут выполнять функции наводчика для артиллерии. Кроме того, имеется возможность их оснащения небольшими системами ПВО и РЭБ», – считает эксперт.

«В перспективе это позволит сделать дроны более автономными. Данное нововведение не отрицает и уже имеющиеся функции поддержки. Но обозначенные улучшения помогут машинам лучше прикрывать наших солдат. Перспективы, действительно, огромны, и модернизировать дроны нужно в соответствии с потребностями на фронте», – акцентирует собеседник.

«Важно, что процесс роботизации военных действий запущен. В будущем нам также стоит потрудиться над созданием эвакуационных и транспортных дронов. Это направление позволит не только спасти жизни тысяч солдат, но и существенно изменить ситуацию в плане логистики. Бойцы после занятия той или иной местности смогут получать боеприпасы через механического «доставщика», – рассуждает Леонков.

Применение штурмовых дронов под Бердычами – событие важное и знаменательное, соглашается военный эксперт Максим Климов. «Работать по совершенствованию данной техники необходимо в ускоренном темпе. Разработкой схожих образцов занимается наш противник и его союзники. Нельзя допустить, чтобы преимущество в сфере инноваций было на их стороне», – предупреждает он.

«Мы имеем дело с революцией в области наземных боевых действий.

До этого БПЛА обеспечили качественное изменение конфликта в воздушном пространстве. Мы заложили хорошую базу для того, чтобы идти нога в ногу с прогрессом. Однако России принципиально важно находиться в авангарде этого процесса модернизации сражений», – акцентирует собеседник.

«Нам следует масштабировать производство наземных штурмовых дронов, поскольку они существенно упрощают проведение тех или иных операций. Продвигаясь впереди людских формирований, они переводят огонь противника на себя, способствуя сохранению огромного числа жизней простых солдат», – замечает эксперт.

«Это дает нашим бойцам преимущество во времени. Пока другая сторона конфликта занята ликвидацией машин, штурмовики могут воспользоваться открывшимся окном возможностей. Каждая минута на поле боя имеет огромное значение. Лишняя четверть часа может значительно сказаться на всем ходе противостояния на конкретном направлении», – уточняет он.

«Кроме того, дроны обладают колоссальным потенциалом в плане совершенствования. Уже сейчас на них устанавливают небольшие системы РЭБ. Теоретически прикрепить к каркасу машины можно и средства разведки, а также модули связи. Таким образом, возможности их применения в рамках конфликта по-настоящему велики. И это направление инженерной мысли нам тоже необходимо развивать», – резюмирует Климов.