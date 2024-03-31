ВС России уничтожили три самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, ВС России на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил ВСУ, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, также уничтожены машина боевого управления, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 580 самолетов, 270 вертолетов, 17 951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15 650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 433 единицы специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Там уточнили, что ВСУ потеряли свыше 300 военных, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

В Минобороны сообщили также, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Лобковое, Каменское Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.